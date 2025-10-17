Al Pacino hat sich erstmals zum Tod seiner langjährigen Filmpartnerin und Ex-Freundin Diane Keaton geäußert. In einem emotionalen Statement würdigt der 85-Jährige die verstorbene Schauspielerin als wichtigen Menschen in seinem Leben.
Mehrere Tage brauchte Al Pacino (85), um die richtigen Worte zu finden. Der Schauspieler, der derzeit in Paris für einen Film von Luc Besson (66) vor der Kamera steht, hat sich nun gegenüber "Deadline" zum Verlust seiner langjährigen Weggefährtin Diane Keaton (1946-2025) geäußert.