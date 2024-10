Bewegende Worte an Frauen: Pamela Anderson: Glücklich über Neubeginn ihrer Karriere

Pamela Anderson feiert mit Ende 50 ihr Comeback als Schauspielerin und scheint sich in ihrem Körper wohler zu fühlen als je zuvor. Bei den "Glamour Women of the Year"-Awards richtete sie einen bewegenden Appell an andere Frauen, sich gegenseitig zu unterstützen.

Mit Ende 50 fühlt sich Pamela Anderson (57) selbstbewusster denn je. Nun nahm sie in London eine Auszeichnung der Zeitschrift "Glamour" als "Global Woman of the Year" entgegen. Dabei setzte sie einmal mehr mit ihrem ungeschminkten Gesicht ein Statement für natürliche Schönheit. Zudem richtete sie in einer bewegenden Rede emotionale Worte an ihre Kolleginnen und weiblichen Fans. Dabei machte sie deutlich, dass sie sich auf einen "neuen Weg" begeben habe.

Bewegende Worte an andere Frauen

Durch ihre Rolle im Film "The Last Showgirl", der Anfang September in Toronto Premiere feierte, habe sie ihre Leidenschaft für Schauspielerei wiederentdeckt. Anderson spielt darin die Tänzerin Shelley, die seit über 30 Jahren bei einer der letzten verbliebenen Shows in Las Vegas auftritt. Als ihr gekündigt wird, muss sie sich endgültig von der Glitzerwelt verabschieden und in ein neues Leben starten. "Diese Rolle hat mir geholfen, die Spinnweben eines fast vergessenen Traums abzuschütteln: Schauspielerin zu werden", zitiert "Daily Mail" aus ihrer Rede bei den "Glamour Women of the Year"-Awards.

Lesen Sie auch

Sie finde es wunderbar, Teil eines Films zu sein, in dem sich Frauen gegenseitig anfeuern - unter anderem spielt Jamie Lee Curtis (65) in "The Last Showgirl" ihre beste Freundin. "Wir bildeten eine Schwesternschaft, während ich im Lauf meiner Karriere oft feststellen musste, dass Frauen sehr konkurrenzbetont und gemein zueinander waren." Sie könne nun aber sagen, "dass es viel besser ist, wenn wir uns gegenseitig lieben und unterstützen."

Durch die Hauptrolle im Film von Regisseurin Gia Coppola (37) habe sie ihre Maske abgenommen. "Die Welt hat sich geöffnet", so Anderson. Das habe ihr sehr gut gefallen. "Mich verwurzelt zu fühlen, ist neu und aufregend." Sie wolle das Beste aus ihrer zweiten Chance als Schauspielerin machen. Die letzten Jahre hätten sich "wie ein Neubeginn" angefühlt. "Ich bin auf meinem Weg, einem neuen glorreichen und unvollkommenen Weg", sagte die 57-Jährige in ihrer Dankesrede.

Sie sei "jetzt definitiv viel glücklicher" als vor zehn Jahren. In ihrer Rede erwähnte Anderson zudem ihre beiden Söhne Brandon (28) und Dylan (26), die aus der Ehe mit Tommy Lee (61) stammen. Sie würdigte ihre Kinder als "wunderbar starke und widerstandsfähige harte Arbeiter", die nichts für selbstverständlich nehmen würden.

"Ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut"

Zum ersten Mal sorgte Pamela Anderson im September 2023 mit einem neuen radikal anderen Look für Aufsehen. Vor circa einem Jahr zeigte sie sich auf der Paris Fashion Week minimal geschminkt und mit simplem Hairstyling. Seitdem absolviert der ehemalige "Baywatch"-Star so gut wie alle öffentlichen Auftritte mit neuem No-Make-up-Look.

In einem aktuellen Interview mit "Glamour" erklärt sie diese Entscheidung so: "In den Fünfzigern steht man an einem Scheideweg. Man fragt sich: 'Will ich ewig der Jugend nachjagen? Oder will ich mich selbst akzeptieren?'" Sie habe das Gefühl sich zum ersten Mal in ihrem Leben wohlzufühlen, wenn sie einen Badeanzug trage. "Ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut. Das ist so befreiend."