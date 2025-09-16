Bewegende Messe: Beerdigung von Herzogin Katharine: Royal Family in Trauer vereint

König Charles, Kronprinz William und viele weitere Mitglieder der britischen Royal Family erwiesen der verstorbenen Herzogin Katharine am Dienstag die letzte Ehre.

In der Londoner Westminster-Kathedrale hat am Dienstagnachmittag die bewegende Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent (1933-2025), stattgefunden. Die Ehefrau von Prinz Edward, Herzog von Kent (89), war am 4. September gestorben. Beinahe die gesamte Royal Family fand sich in der katholischen Domkirche ein, um der ersten katholischen Trauerfeier für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen britischen Geschichte beizuwohnen.

Prinz Edwards schwerster Gang So lichteten Fotografen schon beim Betreten der Westminster-Kathedrale König Charles III. (76), seinen Sohn Kronprinz William (43) sowie dessen Ehefrau Prinzessin Kate (43) ab, wie Bilder zeigen, die der britischen "Daily Mail" vorliegen. Nur Königin Camilla (77) musste kurzfristig aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung absagen. Auch Prinz Edward, der Ehemann der Verstorbenen, machte die schweren Schritte die Kirchenstufen hinauf, stützte sich dabei auf einen Gehstock und das Geländer der Treppe.

Die Requiem-Messe, eine katholische Trauerfeier, wurde geleitet von Kardinal Vincent Nichols, dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in England und Wales. Herzogin Katharine war 1994 zum Katholizismus konvertiert. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass ihre Trauerzeremonie in der Westminster-Kathedrale stattfindet.

Auch Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart unter den Trauergästen

Neben den bereits Erwähnten wurde auch der Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart (86) in der Westminster-Kathedrale gesichtet. Auch er wollte Abschied von der Verstorbenen nehmen.

Zu den persönlichen Elementen der Zeremonie gehörte die Teilnahme von drei Enkelkindern der Herzogin - Lady Marina-Charlotte Windsor, Eloise Taylor und Albert Windsor -, die das Gebet der Gläubigen vorlasen.

Während der Requiem-Messe verlas Erzbischof Miguel Maury Buendia auch eine Botschaft von Papst Leo XIV. (70) für die Herzogin von Kent, wie der britische "Express" berichtet.

"Mit großer Trauer habe ich vom Tod Ihrer Königlichen Hoheit, der Herzogin von Kent, erfahren und spreche Ihrer Majestät, den Mitgliedern der Königlichen Familie und insbesondere ihrem Ehemann, dem Herzog von Kent, sowie ihren Kindern und Enkelkindern in dieser Zeit der Trauer mein tief empfundenes Beileid aus und versichere sie meiner Verbundenheit im Gebet", ließ der Papst mitteilen.

Herzogin Katharine findet ihre letzte Ruhestätte bei Schloss Windsor

Beim Verlassen der Kirche nach Beendigung der Messe sprach der ebenfalls anwesende Prinz Andrew (65) auf den Stufen der Kathedrale mit William und Charles. Schwiegertochter Kate gab dem Monarchen einen Wangenkuss.

Beigesetzt wird Herzogin Katharine auf dem Royal Burial Ground in Frogmore, Windsor. Der Royal Burial Ground ist seit seiner Einweihung im Jahr 1928 die Ruhestätte für Mitglieder der königlichen Familie und liegt nicht weit von Windsor Castle entfernt. Da es sich um einen privaten Friedhof handelt, können Familienmitglieder der Herzogin ihre Ruhestätte in Ruhe besuchen.