Bewegende Messe: Beerdigung von Herzogin Katharine: Royal Family in Trauer vereint

König Charles, Kronprinz William und viele weitere Mitglieder der britischen Royal Family erwiesen der verstorbenen Herzogin Katharine am Dienstag die letzte Ehre.
In der Londoner Westminster-Kathedrale hat am Dienstagnachmittag die bewegende Trauerfeier für Katharine, Herzogin von Kent (1933-2025), stattgefunden. Die Ehefrau von Prinz Edward, Herzog von Kent (89), war am 4. September gestorben. Beinahe die gesamte Royal Family fand sich in der katholischen Domkirche ein, um der ersten katholischen Trauerfeier für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen britischen Geschichte beizuwohnen.