Bewegende Heimkehr: Israel nach Rückkehr der Geiseln im Freudentaumel

Nach 738 Tagen Geiselhaft kehren auch die letzten Verschleppten heim nach Israel. Die Erleichterung der Familien ist riesig. Doch neben den Freudentränen bleiben auch Sorgen.
Tel Aviv - Auf dem "Platz der Geiseln" in Tel Aviv haben sich am Tag der Freilassung schon in den frühen Morgenstunden Hunderte Menschen versammelt. Sie tragen Bilder der Geiseln und schwenken blau-weiße israelische Flaggen. "Ich bin schon seit gestern Abend hier, ich bin extra aus Haifa gekommen", erzählt der 37-jährige Daniel Colodro, der in eine Fahne gehüllt ist. "Das ist ein historischer Tag, deshalb wollte ich hier vor Ort sein", sagt der Einwanderer aus Chile. "Wir haben zwei Jahre lang darauf gewartet, deshalb wollte ich dies mit all den Menschen hier erleben. Endlich können wir durchatmen."