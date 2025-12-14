Bei einem Besuch einer Londoner Kunstinstallation zu Gunsten einer Krebsorganisation hat die selbst an Krebs erkrankte Prinzessin Kate eine handgeschriebene Notiz für alle Opfer der Krankheit hinterlassen.
Tausende leuchtende weiße Rosen erhellen derzeit den Duke of York Square im Londoner Stadtteil Chelsea. Der Ever After Garden aus künstlichen Blüten bietet die Möglichkeit zum Gedenken an geliebte Menschen und sammelt Spenden für eine Krebsorganisation. Am Samstagabend stattete Prinzessin Kate (43) der Kunstinstallation einen unangekündigten Besuch ab und hinterließ dort eine zutiefst persönliche Botschaft.