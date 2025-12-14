Bei einem Besuch einer Londoner Kunstinstallation zu Gunsten einer Krebsorganisation hat die selbst an Krebs erkrankte Prinzessin Kate eine handgeschriebene Notiz für alle Opfer der Krankheit hinterlassen.

Tausende leuchtende weiße Rosen erhellen derzeit den Duke of York Square im Londoner Stadtteil Chelsea. Der Ever After Garden aus künstlichen Blüten bietet die Möglichkeit zum Gedenken an geliebte Menschen und sammelt Spenden für eine Krebsorganisation. Am Samstagabend stattete Prinzessin Kate (43) der Kunstinstallation einen unangekündigten Besuch ab und hinterließ dort eine zutiefst persönliche Botschaft.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzenpaares teilte Kate ein Video ihres Besuchs, für den sie einen schwarzen Mantel trug. "Danke an alle, die zum Ever After Garden beigetragen haben. Jede Blume, jedes Licht ist eine gemeinsam gehaltene Erinnerung, ein Leuchten aus geteilter Liebe, Gedenken und Hoffnung", schrieb sie dazu.

Der Clip zeigt nicht nur das Lichtermeer und seine royale Besucherin zwischen den Blüten, sondern auch deren emotionale Notiz. Auf einem kleinen Schild, das Catherine eigenhändig in den Boden steckte, steht handgeschrieben: "In liebevoller Erinnerung an alle, die ihr Leben durch Krebs verloren haben. C."

Eigener Kampf gegen den Krebs

Die Installation, die von Designerin Anya Hindmarch gestaltet wurde, besteht aus mehr als 30.000 illuminierten weißen Rosen. Jede einzelne Blume kann Unterstützern gewidmet werden, die damit an verstorbene Angehörige erinnern möchten. Die Einnahmen fließen an die Royal Marsden Cancer Charity. Zu Jahresbeginn übernahm Kate die Schirmherrschaft über den Royal Marsden NHS Foundation Trust, die ihr Ehemann Prinz William (43) bereits innehat.

Die Organisation teilte ihrerseits Bilder des Besuchs auf Instagram. "Die Prinzessin absolvierte einen privaten Besuch, bei dem sie eine Widmung anpflanzte und Freiwillige und Mitarbeiter traf [...], um ihre Anerkennung für ihre harte Arbeit und ihr Engagement zu zollen", hieß es dazu. Der Besuch der Prinzessin im Ewigkeitsgarten erinnere daran, "wie wichtig es ist, sich während der Feiertage die Zeit zu nehmen, innezuhalten, nachzudenken und an die Menschen zu erinnern, die wir lieben".

Prinzessin Kate weiß nur zu gut, welche Macht die tückische Erkrankung hat. Im März 2024 hatte sie in einer Videobotschaft öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Nach einer größeren Bauchoperation Anfang 2024 erhielt sie im Royal Marsden Hospital eine präventive Chemotherapie. Im September desselben Jahres verkündete sie den Abschluss ihrer Behandlung, im Januar 2025 dann die erlösende Nachricht: Sie befindet sich in Remission.