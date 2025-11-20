Bewegende Botschaft auf Instagram: Palina Rojinski hat in damaliger Partnerschaft Gewalt erlebt

Palina Rojinski bricht ihr Schweigen: In einem bewegenden Instagram-Post spricht die Moderatorin offen über die Gewalt, die sie in einer früheren Beziehung erfahren hat.
Palina Rojinski (40) hat in einer Partnerschaft Gewalt erfahren. Das macht die Moderatorin in einem Instagram-Post öffentlich. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der am 25. November stattfindet, erklärte Rojinski: "Ich habe das glaube ich noch nie öffentlich erzählt - aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren."