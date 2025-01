Bewegende Autobiografie: TV-Legende Heidrun von Goessel enthüllt dramatische Familiengeschichte

1 Die ehemalige Programmansagerin Heidrun von Goessel (1970, 2025) hat sich nun ihre Erlebnisse von der Seele geschrieben. Foto: [M] ddp / Roba Archiv / ddp

In ihrer Autobiografie "Ungeschminkte Einsichten" blickt Heidrun von Goessel auf ihr bewegtes Leben zurück. Sie enthüllt dabei erstmals die dramatische Geschichte um ihren Sohn Oliver und dessen leiblichen Vater.











Link kopiert



Nach ihrer Zeit als Mannequin (heute Model) in den 1960er Jahren und erfolgreichen Miss-Wahlen in den 1970er Jahren machte Heidrun von Goessel (80) als Programmansagerin Karriere beim Fernsehen. Doch hinter der glamourösen Fassade verbarg sich ein bewegendes Schicksal, das sie nun in ihrer Autobiografie "Ungeschminkte Einsichten" erstmals öffentlich macht.