Bewegende Abschiede 2024: Deutschland trauert um Franz Beckenbauer

Bereits zu Beginn des Jahres 2024 ist mit Franz Beckenbauer (1945-2024) eine der größten deutschen Fußball-Legenden verstorben. Bei einer Gedenkfeier in der Münchner Allianz Arena konnten sich anwesende Fans, Freunde und Familienmitglieder sowie das TV-Publikum vom "Kaiser" verabschieden. Wie sehr die Öffentlichkeit davon offenbar bewegt war, zeigt der Jahresrückblick 2024 von Google.

Der Suchmaschinen-Riese hat im Rahmen des Rückblicks eine Liste mit Abschieden von berühmten Persönlichkeiten veröffentlicht, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist. Auf dieser sind vor allem Menschen aus der Entertainment-Branche sowie Sportler zu finden - nachstehend in absteigender Reihenfolge.

Lesen Sie auch

Franz Beckenbauer: "Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise"

Beckenbauer, der die deutsche Fußballwelt in den vergangenen Jahrzehnten wie wohl kaum ein anderer geprägt hatte, ist auf der Liste an oberster Stelle vermerkt. Im Stadion hing damals bei der Verabschiedung auch ein Banner, dessen Aufschrift die Gefühlswelt vieler Fans wohl passend zusammenfasste: "Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise - Ruhe in Frieden, Kaiser!".

Schreckliche Nachrichten sorgten auch im Oktober für große Trauer. Liam Payne (1993-2024) war überraschend verstorben. Der als Sänger von One Direction bekannt gewordene Brite war von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires gestürzt. Er wurde nur 31 Jahre alt.

Der Kremlkritiker und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny (1976-2024) ist im Februar in einem russischen Gefangenenlager verstorben. Nawalny, der nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelt wurde, kehrte 2021 nach Russland zurück und wurde inhaftiert. "Natürlich würde ich gerne mein ganzes Leben mit meinem Mann verbringen. Aber in diesem Moment wusste ich, dass es nur eine Entscheidung gibt, die er treffen kann", wurde seine Witwe Julia Nawalnaja (48) von "CBS News" zitiert. "Und es war seine Entscheidung. Und ich wusste, wie wichtig sie für ihn war. Und ich wusste, dass er nicht glücklich im Exil leben würde."

Trauer um Shannen Doherty: "Ein Teil von mir fehlt"

Falko Ochsenknecht (1984-2024) war jahrelang in der Reality-Daily "Berlin - Tag & Nacht" als Ole Peters zu sehen und auch als "Ole ohne Kohle" bekannt. Im Sommer ist der Darsteller im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Ein Freund von Falko Ochsenknecht bestätigte seinen Tod damals gegenüber RTL.

"Beverly Hills, 90210"- und "Charmed - Zauberhafte Hexen"-Star Shannen Doherty (1971-2024) kämpfte lange gegen eine Krebserkrankung. Im Juli verlor sie den mehrjährigen Kampf. Für ihre Kollegin und Freundin Holly Marie Combs (51) war sie wie eine Schwester. "Ein Teil von mir fehlt, obwohl ich genau weiß, was du jetzt zu mir sagen würdest. [...] Ich weiß, dass dein unsterblicher Geist in mir und meinen Kindern weiterleben wird, die du wie deine eigenen geliebt hast", verabschiedete sich die Schauspielerin auf Instagram.

Zu den weiteren Abschieden im Jahresrückblick gehören zwei Sportlegenden und drei Schauspieler. Nur wenige Wochen nach Beckenbauer starb auch Andreas "Andi" Brehme (1960-2024), WM-Held von 1990. Der Schauspieler Christian Oliver (1972-2024) und seine beiden Töchter kamen im Januar bei einem Flugzeugabsturz auf tragische Weise ums Leben. Im März war mit Fritz Wepper (1941-2024) einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands friedlich entschlafen und im August verabschiedeten sich die Fans von der französischen Filmikone Alain Delon (1935-2024). Nur wenige Tage später trauerte die Fußballwelt um den legendären Trainer Christoph Daum (1953-2024).

Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.