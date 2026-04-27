Bewährungsstrafen für Bande: Selbsternanntes „Ikea-Kartell“ in Freiburg - Nur Spitze des Eisbergs?

Über 150 Diebstähle, rund 130.000 Euro Schaden, Bestellungen per Screenshot und Bargeld unter Fußmatten: Vor Gericht zeigt sich, wie raffiniert die Bande vorging.
Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass dieses Vorgehen über Jahre funktioniert hat: Eine Ikea-Kassiererin soll das Möbelhaus in Freiburg bestohlen haben. Nicht im Alleingang - stattdessen band die Frau unter anderem ihren Mann, ihre Tochter, eine enge Freundin und Bekannte ein. In Chats bezeichneten sie sich selbst laut dem Staatsanwalt als „Ikea-Kartell“.