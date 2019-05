1 Die Verwahrlosung schritt schleichend voran. Foto: dpa

Weil es seine Kinder und seine Katze verwahrlosen ließ, ist ein junges Paar vom Jugendschöffengericht zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Ein Zufall führte dazu, dass die Polizei die Zustände in der Wohnung der Familie entdeckte.

Ludwigsburg - Wir sind ja einiges gewohnt“, sagte ein Polizeikommissar, als er am Donnerstag vor Gericht schilderte, in welchem Zustand er die Wohnung des Paares im Oktober 2018 vorfand. Uringeruch durchzog die Räume, auf dem Boden lagen bergeweise ungewaschene Kleidung, Müll und leere Alkoholflaschen. In der Küche schimmelten Essensreste, in einer Transportbox eingeschlossen stand eine jämmerlich maunzende Katze in eigenen Exkrementen. Und dann hörte der Polizist noch Geräusche aus einem Nebenzimmer. Dort lagen in zwei Bettchen ein sechs Monate altes Baby und seine ein Jahr ältere Schwester.

Unrat und Windeln auf dem Boden

„Zuerst haben sie nicht reagiert, nur apathisch vor sich hingeschaut“, erzählte der Beamte. Er habe erst einmal die Rollläden hochgezogen und das Fenster aufgerissen. Denn auch in diesem Raum habe es stark gestunken. Kein Wunder: Es war übersät von Unrat und vollen Windeln, die Matratzen waren urindurchtränkt. Die Füßchen der Kinder zeigten leichte Verbrennungserscheinungen, weil ein Heizlüfter zu nahe an den Betten stand. Ihre Haut war von Ausschlägen übersät, im Windelbereich waren sie wund.

Für die Folgen ihres außer Kontrolle geratenen Lebens standen die 23-jährige Mutter und der 26-jährige Vater jetzt wegen der gröblichen Vernachlässigung ihrer Fürsorge- und Erziehungspflichten und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor dem Jugendschöffengericht. Dieses verurteile sie zu Haftstrafen von acht und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Richterin, Schöffen und Staatsanwältin sehen die Familie auf einem guten Weg – anders, als es der desolate Eindruck vor einem Jahr erweckte.

Blutstropfen führten zu der Wohnung

Auf die Zustände aufmerksam wurde die Polizei zufällig – nach dem Anruf einer Frau, die einen Mann auf der Straße hatten liegen sehen. Es war der Vater, der für eine Einkaufstour die Kinder in der Wohnung allein gelassen hatte, unterwegs gestürzt und ohnmächtig liegen geblieben war. Als Polizei und Rettungsdienst kamen, war er fort – Blutstropfen führten sie aber zu der Wohnung, in der sie ihn blutüberströmt antrafen. Im Nachhinein sei der Sturz ein Glück gewesen, stellte Richterin Franziska Scheffel fest. Der Anwalt der Mutter formulierte es so: „Normalerweise gibt’s in solchen Fällen Warnschüsse. Hier war es gleich eine Explosion, bei der ihnen alles um die Ohren flog.“

Beide Angeklagten beteuerten, ihre Kinder über alles zu lieben und ihnen das Bestmögliche bieten zu wollen. Deshalb, so die Mutter, die für die Tochter anderthalb Jahre in Elternzeit war, sei sie auch acht Wochen nach der Geburt des zweiten Kindes wieder arbeiten gegangen: Sie hatte ein sicheres Einkommen, während ihr Partner öfter die Jobs wechselte oder gekündigt wurde. Die Kehrseite: Sie war oft von früh morgens bis abends weg, und dem Vater, dem der Part „häusliche Pflichten“ zufiel, wuchsen Haushalt und Kinderversorgung heillos über den Kopf. Zudem hatte er ein Alkoholproblem, was seine Partnerin nicht erkannte oder verdrängte. Die Verwahrlosung von Wohnung, Kindern und Katze geschah schleichend. „Ich hab’s zu schaffen versucht, aber bin einfach nicht hinterhergekommen. Ich hätte früher Hilfe suchen sollen“, sagte er. „Ich bereue das alles jeden Tag.“ Seine Gefährtin sagte: „Ich war überfordert, hatte abends keine Kraft mehr und wollte das alles nicht sehen.“

„Eine Art Pulverfass“

Die Kinder, die erst in der Klinik, dann von Pflegefamilien aufgepäppelt wurden, bekam das vom Jugendamt betreute Paar Ende 2018 wieder. Fachleute bezeichnen die Beziehung der Kinder zu den Eltern stabil und ihre Entwicklung altersentsprechend gut. In der Wohnung wurde nach dem Vorfall klar Schiff gemacht; der Mann erhält nach einer Entzugstherapie von einem Ex-Arbeitgeber eine zweite Chance, während die Mutter jetzt zuhause bleibt. Die Richterin wies den Vater aber eindringlich auf eine Rückfallgefahr hin, erlegte ihm eine Suchtberatung auf und stellte ihm einen Bewährungshelfer zur Seite. „Es ist immer noch eine Art Pulverfass“, mahnte sie. Beide Eltern forderte sie auf: „Belügen Sie sich nicht selbst. Und wenn Sie Hilfe brauchen, holen sie sich welche, egal, wie unangenehm es ist.“