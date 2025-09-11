Bewährung zum 14. Mal abgelehnt: Der Mörder von John Lennon bleibt im Gefängnis

Mark David Chapman erschoss 1980 den Beatles-Sänger John Lennon. In einem New Yorker Gefängnis verbüßt er seine Haftstrafe, die auf 20 Jahre bis lebenslänglich angesetzt ist. Der Antrag auf Bewährung wurde nun erneut abgelehnt - bereits zum 14. Mal.

Der Mann, der vor 45 Jahren John Lennon (1940-1980) tötete, muss weiter im Gefängnis bleiben. Nach Angaben der New Yorker Gefängnisbehörden wurde eine mögliche Bewährung für Mark David Chapman (70) nun bereits zum 14. Mal abgelehnt, wie verschiedene US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten.

Den Berichten zufolge erschien Mark David Chapman am 27. August zu einem Bewährungstermin. Die Entscheidung wurde kürzlich vom staatlichen Ministerium für Strafvollzug und Bewährungshilfe veröffentlicht.

Nächste Chance auf Bewährung im Jahr 2027

Für den Mord am Beatles-Sänger verbüßt Chapman ​​eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren bis lebenslänglich in der Justizvollzugsanstalt Green Haven, einem Hochsicherheitsgefängnis nördlich von New York. Seine nächste Anhörung zur Bewährung findet laut Berichten im Februar 2027 statt.

Mark David Chapman erschoss den damals 40-jährigen John Lennon in der Nacht des 8. Dezember 1980, als der britische Musiker und seine Frau Yoko Ono (92) in ihre Wohnung in der Upper West Side in New York zurückkehrten. Lennon hatte seinem Mörder zuvor am selben Tag ein Autogramm gegeben. Chapman wurde innerhalb weniger Minuten verhaftet, als er in der Nähe des Tatorts saß.

Ein Protokoll der jüngsten Anhörung auf Bewährung wurde bisher nicht veröffentlicht. Bei seinem Bewährungsausschuss vor drei Jahren drückte Chapman Reue für sein Verbrechen aus: "Ich wusste, was ich tat, und ich wusste, dass es böse war. Ich wusste, dass es falsch war, aber ich wollte den Ruhm so sehr, dass ich bereit war, alles zu geben und ein Menschenleben zu nehmen", sagte er damals.