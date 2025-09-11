Bewährung zum 14. Mal abgelehnt: Der Mörder von John Lennon bleibt im Gefängnis

Mark David Chapman erschoss 1980 den Beatles-Sänger John Lennon. In einem New Yorker Gefängnis verbüßt er seine Haftstrafe, die auf 20 Jahre bis lebenslänglich angesetzt ist. Der Antrag auf Bewährung wurde nun erneut abgelehnt - bereits zum 14. Mal.
Der Mann, der vor 45 Jahren John Lennon (1940-1980) tötete, muss weiter im Gefängnis bleiben. Nach Angaben der New Yorker Gefängnisbehörden wurde eine mögliche Bewährung für Mark David Chapman (70) nun bereits zum 14. Mal abgelehnt, wie verschiedene US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten.