Sieben Jahre standen Radiohead nicht mehr auf der Bühne. Anfang September dann die Überraschung: Die Band geht wieder auf Tour. Nun legt Sänger Thom Yorke die Gründe für die Sendepause offen.
2016 veröffentlichten Radiohead ihr bislang letztes Album "A Moon Shaped Pool", bis 2018 waren sie damit auf Tour. Seitdem war es ruhig um die Gruppe geworden - bis Anfang September. Überraschend kündigte die Band um Thom Yorke (57) ihre Bühnenrückkehr an. Jetzt verriet der Frontmann, warum Radiohead sich eine Auszeit genehmigten.