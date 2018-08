Bevor der Herbst in Stuttgart Einzug hält Hier kann man den Sommer noch einmal genießen

Von Ivonne Ilfrich 21. August 2018 - 06:23 Uhr

Mit dem Sommerfeeling in Stuttgart soll ab Freitag erst einmal Schluss sein. Wir haben für Sie zehn Orte in Stuttgart gesammelt, an denen Sie die vorerst letzten Sommertage noch einmal so richtig genießen können.





Stuttgart - Man mag es nach der Hitze, welche die letzten Wochen geprägt hat, kaum für möglich halten, aber Ende der Woche ist es mit den heißen Temperaturen erst einmal vorbei. Damit Sie die warmen Tage noch einmal auskosten können, haben wir zehn Orte in Stuttgart gesammelt, die sich perfekt für einen warmen Sommernachmittag eignen.

Ob vom Eugensplatz, der Uhlandshöhe oder der Karlshöhe: Stuttgart hat dank Kessellage oft eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt und die Weinberge zu bieten. Da lohnt sich auch der etwas mühselige Aufstieg! Auf dem Eugensplatz sorgen zudem die Kult-Eisdiele „Pinguin“ oder die Tagesbar „Apotheke“ für noch mehr Erfrischung.

Noch einmal „Stuttgart am Meer“ genießen

Zu einem schattigen Spaziergang – fast ganz ohne Hügel – lädt der Bärensee ein. Auch von dem dortigen Bärenschlössle hat man eine tollen Blick – nicht auf die Stadt sondern die gegenüberliegenden Hirschwiesen.

Das Schwimmen im Bärensee ist leider nicht gestattet. Wer Lust auf Badespaß hat, kann beispielsweise ins Mineralbad Leuze oder zu „Stuttgart am Meer“ am StadtPalais gehen.

