Warntag 2022 Was bedeutet der Sirenenalarm am Warntag?

Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 findet der bundesweite Warntag statt. Dann testen Bund und Länder ihre Warnmittel, zu denen auch Sirenen gehören. Aber was bedeutet der Sirenenalarm am Warntag?