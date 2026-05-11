Bei einem schweren Brand im Leonberger Teilort Warmbronn zeigte sich jüngst: Eine der neuesten Errungenschaften des Leonberger Bevölkerungsschutzes bewährt sich.
Kaum angeschafft, schon im Einsatz: Der Leonberger Bevölkerungsschutz hat sogenannte mobile Notdächer beschafft. Dass sich das gelohnt hat, zeigte sich zuletzt Anfang Mai, als im Leonberger Teilort Warmbronn der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in der Planstraße in Flammen stand. Denn die Notdächer geben den Betroffenen Zeit, um die entstandenen Schäden in Ruhe zu reparieren. Das gilt nicht nur für Brände.