1 Im hinteren Bereich der Hauptfeuerwache soll eine neue Lagerhalle entstehen. Foto: /Simon Granville

Um die Platznot in der Hauptwache zu beheben, stimmt der Leonberger Gemeinderat einem Provisorium zu, das sehr lange währen dürfte.











Link kopiert



In der Leonberger Hauptfeuerwache in der Römerstraße ist es eng. Einsatzwagen, Transportfahrzeuge und Container stehen ungeschützt im Freien. Etliche Ausrüstungsgegenstände sind in den Außenstellen in den Stadtteilen deponiert.