Bevölkerungsentwicklung: Deutschland altert rasant – Zahl der Rentner steigt deutlich

Geburten, Lebenserwartung und Zuwanderung bestimmen die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Neue Vorausberechnungen zeigen: Das Land altert weiter – und die Erwerbsbevölkerung schrumpft deutlich.
Berlin/Wiesbaden - Bereits 2035 wird in Deutschland rund ein Viertel der Bevölkerung 67 Jahre und älter sein. Das geht aus der neuen Vorausberechnung zur Entwicklung der Bevölkerung hervor, die das Statistische Bundesamt in Berlin vorgestellt hat. 2024 lag der Anteil der Menschen im Rentenalter noch bei 20 Prozent. Der starke Anstieg ist vor allem auf den Übergang der Babyboomer in den Ruhestand zurückzuführen.