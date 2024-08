Dem kanadischen Schauspieler Jason Priestley (54) hat der Tod seiner ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Kollegen (1990-2000) Luke Perry (1966-2019) und Shannen Doherty (1971-2024) schwer zu schaffen gemacht. Das gab er jetzt in einem Interview mit dem britischen "Mirror" zu.

US-Schauspieler Luke Perry starb am 4. März 2019 im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. US-Schauspielerin Shannen Doherty starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

"Es hat mich dazu gebracht, über meine eigene Sterblichkeit nachzudenken. Ich bin an meinem 50. Geburtstag aufgewacht und habe gemerkt, dass ich den größten Teil meines Lebens schon hinter mir habe", sagte der "Private Eyes"-Star. Priestley wurde am 28. August 2019, Monate nach Perrys Tod, 50 Jahre alt. "Lukes Tod war ein totaler Schock, weil ihm nichts fehlte. Wir waren sowohl Nachbarn als auch Freunde und haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben so viel geteilt", sagte der Wahl-Amerikaner.

Obwohl Shannen Doherty - die Priestleys Zwillingsschwester in der 1990er-Jahre-Hitserie spielte - mit ihren Angehörigen und in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" offen über ihre Erfahrungen mit der langjährigen Krebserkrankung sprach, sagte Priestley der britischen Boulevardzeitung, dass auch ihr Tod für ihn ein Schock war. "Ich habe ihre Hartnäckigkeit und ihre Zähigkeit immer bewundert, und obwohl ich wusste, dass sie krank war, war ihr Tod eine große Überraschung und traurig für uns alle", sagte er über Doherty. "Sie hat so lange dagegen angekämpft und es schien, als würde sie es schaffen... bis sie es leider nicht mehr geschafft hat."

Shannen war "eine Wucht", erinnerte sich Priestley. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich in den letzten Jahren viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Ich habe mich mit ihrem Tod insofern abgefunden, als dass es nichts mehr zwischen uns gab, was ungesagt geblieben wäre."

Die "Beverley Hills, 90210"-WhatsApp-Gruppe

Auch mit den anderen ehemaligen "Beverley Hills, 90210"-Kollegen ist Jason Priestley mittels einer WhatsApp-Gruppe verbunden. Sie würden sich unterhalten und es genießen, sich bei Veranstaltungen wiederzutreffen. "Wenn wir zusammenkommen, ist es, als wären wir nie getrennt gewesen. Dieselben Witze, dieselben Einzeiler, außer dass einige von uns jetzt Väter sind, also erzählen wir wirklich schlechte Papawitze", sagte Priestley und bezog sich dabei auf seine männlichen Kollegen.