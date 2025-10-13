Die Polizei wird wegen einer Massenschlägerei zur Beutelsbacher Kirbe gerufen. Vor Ort stellt sich die Sache etwas anders dar – Beteiligte werden dennoch gesucht.
Der Auftakt der Beutelsbacher Kirbe – des ältesten Kirbefests in Baden-Württemberg – ist am Freitag von einer Schlägerei überschattet worden. Gegen 22.45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem von einer Massenschlägerei in der Straße „Im Obenhinaus“ im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) die Rede war. Angeblich sollen dort 30 Personen beteiligt gewesen sein.