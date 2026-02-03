Beute im Wert von 225.000 Dollar: Einbruch bei Suits-Star Gina Torres

Das Haus von Schauspielerin Gina Torres in Los Angeles ist Ziel eines Einbruchs geworden. Unbekannte schlugen ein Fenster ein und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von 225.000 Dollar.

In das Haus von "Suits"-Star Gina Torres (56) in Los Angeles wurde eingebrochen. Zwei Männer sollen in das Anwesen der Schauspielerin im Stadtteil Sherman Oaks eingedrungen sein und Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 225.000 Dollar gestohlen haben, berichtete die "New York Post" unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Die Ermittler durchsuchten das Anwesen, konnten die beiden Männer jedoch nicht ausfindig machen. Sie sollen laut dem Bericht in einer weißen Limousine vom Tatort geflüchtet sein.

Täter schlugen Fenster ein

Die Diebe sollen gegen 19 Uhr Ortszeit am Haus der Schauspielerin angekommen sein. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen, und entwendeten rund 25.000 Dollar in bar sowie Schmuck im Wert von über 200.000 Dollar, teilte die Polizei dem Sender NBC Los Angeles mit.

Torres soll sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause aufgehalten haben. Ein Nachbar, der den Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Diese sucht noch nach den Tätern.

Torres wurde durch "Firefly" berühmt

Torres erlangte in den frühen 2000er-Jahren Bekanntheit durch ihre Rolle in der Sci‑Fi-Fernsehserie "Firefly - Der Aufbruch der Serenity". Am berühmtesten ist sie jedoch für ihre Rolle in "Suits". In der Anwaltsserie spielte sie von 2011 bis 2018 die Rolle der Jessica Pearson. Die Serie erlebte insbesondere durch ihre Veröffentlichung auf der Streamingplattform Netflix einen zweiten Frühling.

Zu der Tatsache, dass sie seitdem deutlich öfter erkannt wird, sagte Torres dem "Hollywood Reporter": "Es ist auf jeden Fall schwerer geworden, durch einen Flughafen zu laufen, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich denke, das zeigt, wie großartig die Serie war. Sie thematisiert eine Art von Ehrgeiz, den wir alle haben - und vielleicht auch eine Zukunft, die wir uns für uns vorstellen."