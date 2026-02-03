Beute im Wert von 225.000 Dollar: Einbruch bei Suits-Star Gina Torres

Das Haus von Schauspielerin Gina Torres in Los Angeles ist Ziel eines Einbruchs geworden. Unbekannte schlugen ein Fenster ein und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von 225.000 Dollar.
In das Haus von "Suits"-Star Gina Torres (56) in Los Angeles wurde eingebrochen. Zwei Männer sollen in das Anwesen der Schauspielerin im Stadtteil Sherman Oaks eingedrungen sein und Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 225.000 Dollar gestohlen haben, berichtete die "New York Post" unter Berufung auf die örtliche Polizei.