Beute aus Einbruch – Polizei sucht Hinweise

Ein Passant entdeckt vom Ufer aus auf dem Grund des Neckars bei Stuttgart-Münster zwei Tresore. Die Polizei holt eine Schmucksammlung aus dem Fluss – und veröffentlicht nun Fotos.

Bilder einer nicht ganz alltäglichen Schmucksammlung hat die Polizei ins Netz gestellt, um herauszufinden, ob sie einen Einbruch dank eines Fundes im Neckar klären kann. Neben Ketten, Anhängern und ausgefallenen Ohrringen sind darunter auch Broschen und Anstecknadeln mit Emaillemotiven diverser Comic-Figuren. Vor allem der Hund Snoopy von den Peanuts taucht mehrmals auf. Warum lagen diese mit im Tresor? Handelt es sich um wertvolle Sammlerstücke? Das wissen die Ermittelnden noch nicht. Aber noch viel wichtiger ist für sie die Frage: Wem gehörten die Teile?

Die Schmucksammlung mit rund 250 Teilen liegt schon seit Januar bei der Kriminalpolizei. Am 6. Januar hatte ein Zeuge sie entdeckt. Auf Höhe der Austraße 370 nahe dem Max-Eyth-See sah er verdächtige Gegenstände im Wasser des Neckars. Er verständigte die Polizei.

Auch Hausschlüssel waren dabei. Foto: Polizei

Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei stellten beim Tauchen dann fest, dass der Mann einen richtigen Riecher gehabt hatte. Denn auf dem Grund des Flusses lagen zwei aufgebrochene Tresore, die sie bergen konnten. Und nicht nur das: In den Safes und auf dem Boden drum herum lagen die Schmuckstücke.

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Ketten, Ringe, Ohrringe einzeln und paarweise, besagte Anstecker und Uhren wurden geborgen. Erst jetzt hat die Polizei die Fotos der Teile veröffentlicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen hatte man versucht, die Fundstücke mit bereits gemeldeten Diebstählen abzugleichen. Wurden derlei Teile, auch von namhaften Marken, als gestohlen gemeldet? Das hat offenbar noch nicht zum Erfolg geführt. Zum anderen war es schlicht und ergreifend viel Arbeit für die Spurensicherung, alle rund 250 Einzelteile zu bearbeiten, die aus dem Matsch am Grund des Flusses gehoben worden waren.

Der Wert des gefundenen Schmuckes könne noch nicht beziffert werden, sagt die Polizeisprecherin Kara Starke. Viele Teile tragen Logos bekannter und auch teurer Marken wie Cartier oder Tiffany. Die Echtheit der Markenprodukte habe die Polizei aber noch nicht überprüfen können. Auch ist unklar, ob es sich bei den Snoopy-Pins und anderen Comic-Darstellungen um Sammlerstücke handeln könnte, die zwar keinen hohen materiellen, aber einen Sammlerwert haben.

Polizei sucht Zeugen für mysteriösen Schmuckfund im Neckar

Wer also Teile vermisst, wie sie auf der Fahndungsseite der Polizei und in unserer Bildergalerie zu sehen sind, oder jemanden kennt, der solche Teile besaß, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Stuttgarter Kriminalpolizei unter Telefon 0711/89905778 entgegen.