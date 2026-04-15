Beute aus Einbruch – Polizei sucht Hinweise

Ein Passant entdeckt vom Ufer aus auf dem Grund des Neckars bei Stuttgart-Münster zwei Tresore. Die Polizei holt eine Schmucksammlung aus dem Fluss – und veröffentlicht nun Fotos.
Bilder einer nicht ganz alltäglichen Schmucksammlung hat die Polizei ins Netz gestellt, um herauszufinden, ob sie einen Einbruch dank eines Fundes im Neckar klären kann. Neben Ketten, Anhängern und ausgefallenen Ohrringen sind darunter auch Broschen und Anstecknadeln mit Emaillemotiven diverser Comic-Figuren. Vor allem der Hund Snoopy von den Peanuts taucht mehrmals auf. Warum lagen diese mit im Tresor? Handelt es sich um wertvolle Sammlerstücke? Das wissen die Ermittelnden noch nicht. Aber noch viel wichtiger ist für sie die Frage: Wem gehörten die Teile?