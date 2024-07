Beuren im Kreis Esslingen: Verdächtiger nach versuchter Vergewaltigung festgenommen

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 52-Jähriger soll versucht haben, eine 26-Jährige in einem Treppenhaus in Beuren zu vergewaltigen. Der jungen Frau gelang die Flucht. Der Verdächtige soll auch Anfang der Woche eine 14-Jährige attackiert haben. Was bislang bekannt ist.











Ein 52 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstag eine 26 Jahre alte Frau an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in Beuren (Kreis Esslingen) attackiert zu haben. Außerdem soll er versucht haben, die junge Frau zu vergewaltigen. Der 52-Jährige soll am Dienstag laut Polizei auch ein 14-Jähriges Mädchen ebenfalls in Beuren attackiert haben (wir berichteten).