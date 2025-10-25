Bettina Wulff zeigt erstes Objekt

Die frühere First Lady hat ihre neue Rolle gefunden: Seit September arbeitet Bettina Wulff als Immobilienmaklerin auf Sylt. In einem Video führt sie nun durch ihr erstes Ferienhaus.
Bettina Wulff (52) hat einen neuen Job: Die frühere First Lady arbeitet seit September für einen Anbieter für Luxusimmobilien auf der Nordseeinsel Sylt. Vier Tage pro Woche ist die Ex-Frau des einstigen Bundespräsidenten Christian Wulff (66) in der Agenturzentrale in Westerland tätig, wie sie unter anderem gegenüber der "Gala" bestätigte.