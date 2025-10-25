Bettina Wulff zeigt erstes Objekt

Die frühere First Lady hat ihre neue Rolle gefunden: Seit September arbeitet Bettina Wulff als Immobilienmaklerin auf Sylt. In einem Video führt sie nun durch ihr erstes Ferienhaus.

Bettina Wulff (52) hat einen neuen Job: Die frühere First Lady arbeitet seit September für einen Anbieter für Luxusimmobilien auf der Nordseeinsel Sylt. Vier Tage pro Woche ist die Ex-Frau des einstigen Bundespräsidenten Christian Wulff (66) in der Agenturzentrale in Westerland tätig, wie sie unter anderem gegenüber der "Gala" bestätigte.

Ihr Aufgabenbereich: Marketing und Kommunikation. Dass dazu aber auch das Präsentieren von Objekten gehört, zeigt jetzt ein Video auf dem Instagram-Account der Luxusmakler "Sotheby's International Realty Sylt". Wulff führt darin durch ein Ferienhaus im Kampen-Stil. "Hallo und Moin!", sagt sie zur Begrüßung und öffnet die Haustür. "Kommt rein, ich zeige euch ein wunderschönes Haus."

Rundgang durch 225 Quadratmeter

In lockerem Outfit - cremefarbener Pullover, helle Hose, Turnschuhe - geht Wulff daraufhin durch die Räume. Mit einem kleinen Mikrofon ausgestattet, gibt sie den Zuschauern einen Eindruck von dem 225 Quadratmeter großen Objekt. Zwischendurch nimmt sich Wulff Zeit, einen ebenfalls anwesenden kleinen Hund zu streicheln. "Hunde finden wir großartig", betont sie.

Bettina Wulff kennt sich mit PR bestens aus: Sie ist studierte Medienmanagerin und bringt jahrelange Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit großer Firmen mit. Auch eine eigene PR-Agentur führte sie bereits. Unterstützung gibt es von Model Monica Meier-Ivancan (48): Sie kommentierte den Beitrag mit "sehr schön" und einem Herz.

Drei Ehen mit Christian Wulff

Seit einiger Zeit lebt Wulff mit ihrem Partner Mark Lambrecht auf Sylt. Die beiden hatten sich erstmals im Juli bei der Aufführung des "Verdensballett" im Benen-Diken-Hof in Keitum auf der Insel öffentlich als Paar gezeigt.

Seit August ist Bettina Wulff auch offiziell zum dritten Mal geschieden. Die Ehe mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff verlief turbulent: 2008 heirateten die beiden zum ersten Mal, fünf Jahre später folgte die Scheidung. 2015 kam es zur Versöhnung, besiegelt durch eine kirchliche Trauung. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Im März 2023 wagten sie einen dritten Anlauf mit einer erneuten standesamtlichen Hochzeit. "Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit endgültig getrennt haben", hieß es dann nur zwei Jahre später vom Büro des Politikers.