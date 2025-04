Mit mehr Selbstbewusstsein an die Spitze? TV-Moderatorin Bettina Cramer erklärt, wie sich Frauen in der Arbeitswelt besser verkaufen können - trotz fehlender struktureller Rahmenbedingungen.

Gleiche Chancen für Frauen in Führungspositionen? Schön wär's. Auch 2025 kämpfen Frauen immer noch mit gläsernen Decken und zu wenig Sichtbarkeit. Während Alphamänner längst die nächste Beförderung feiern, fragen sich viele Frauen immer noch: "Bin ich gut genug?"

Bettina Cramer (55) hat als Moderatorin, Journalistin und Business-Coach hunderte Interviews geführt, auf großen Bühnen gesprochen und Führungskräfte trainiert. Ihre Mission: Frauen in Führung bringen. Mit ihrer Business Charisma Class will sie Frauen beibringen, sich selbstbewusst zu verkaufen, Meetings zu dominieren und endlich das einzufordern, was ihnen zusteht. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Bettina Cramer über die größten Fehler, die Frauen im Business machen, warum Nett sein oft die Karriere killt - und wie jede Frau lernen kann, ihre Stimme zu erheben.

Frauen in Führungspositionen - ein Thema, über das seit Jahrzehnten diskutiert wird. Warum sind wir 2025 immer noch nicht am Ziel?

Bettina Cramer: Einerseits bekommen wir einfach die optimalen Rahmenbedingungen nicht hin: Solange Arbeitszeiten, flexible Kinderbetreuung und Führung auch in Teilzeit nicht Standard sind, macht man es Frauen schwer, Führungspositionen zu übernehmen und mit Freude auszufüllen. Andererseits stehen sich viele Frauen selbst im Weg, weil sie denken, nicht oder noch nicht gut genug zu sein und dieses Zögern lässt die Alphamännchen an ihnen vorbeiziehen. Und genau hier setze ich mit der Business Charisma Class an, um Frauen auf dem Weg in Führung zu helfen, selbstbewusst zu kommunizieren, dass sie endlich den Erfolg bekommen, den sie verdienen. Wir dürfen nicht nur jammern und quatschen, wir müssen handeln, wenn wir etwas ändern wollen!

Sie sagen, dass sich Männer besser verkaufen können - woran liegt das?

Cramer: Männer sind häufig wagemutiger und von sich und ihrem Können überzeugt, in Kombination mit Ehrgeiz und einem gesunden Sportsgeist, der auch Fehler akzeptiert, macht das einfach frei. Die Rede halten, das Interview auf der Bühne geben? Kein Problem, mach ich! Wir Frauen zögern, hinterfragen unser Können, haben Angst, uns zu blamieren und sagen lieber ab. Wir können alle nicht "aus unserer Haut" und jedes Naturell hat seine Vorteile, wichtig ist, zu wissen, wie man aus Auftrittsangst Auftrittsfreude macht, damit die verpassten Chancen der Vergangenheit angehören.

Eigenschaften, die bei Männern als positiv bewertet werden, werden bei Frauen oft anders ausgelegt. Sie sollen tough sein, aber nicht zu fordernd, selbstbewusst, aber nicht arrogant. Müssen Frauen männliche Verhaltensweisen übernehmen, um sich besser zu verkaufen - oder muss sich die Gesellschaft verändern?

Cramer: Wir müssen nicht männlicher werden, sondern unsere Stärken ausbauen und die Kunst der guten Businesskommunikation beherrschen. Dazu gehört als erstes: Den Mund aufzumachen und Gelegenheiten wahrzunehmen, wenn es darum geht, die Rede zu halten, die Präsentation zu machen oder das Interview zu geben und eben nicht dem Kollegen die Chance überlassen.

Zweitens: "Tu Gutes und sprich drüber!" Wir Frauen sind oft zu bescheiden und stellen uns viel zu oft infrage. Drittens: je mehr Frauen sichtbar werden und in Führung kommen, desto mehr vermischen sich die Führungsteams und das trägt nachweislich zu einem guten Klima in den Unternehmen bei. Dahingehend sollte sich die Gesellschaft verändern!

Was sollten sich männliche Führungskräfte bei Frauen abschauen?

Cramer: Chefinnen sorgen meist für ein gutes Klima, wollen, dass sich alle wohlfühlen, stärken den Gruppengedanken, das Team-Gefühl und beziehen alle mit ein, das kommt bei den echten Alphamännchen oft zu kurz.

Welche klassischen Fehler machen Frauen, wenn es um Selbstpräsentation oder Gehaltsverhandlungen geht?

Cramer: Viele Frauen sind oft zu bescheiden, zu leise. Sie sprechen nicht gern darüber, was sie richtig gut machen, stellen sich infrage und buchen lieber erst noch die nächste Weiterbildung. Das bremst im Business oft aus. Die Hoffnung: "Wenn ich nur hart und gut genug arbeite, wird das schon jemand bemerken..." hat schon viele Karrieren verhindert. Fazit: wir müssen sagen, was wir können und was wir dafür verdienen wollen, ganz einfach. Obwohl, wenn es so einfach wäre, hätte ich nicht eine ganze Lektion zu Mitarbeiter-Gesprächen und Gehaltsverhandlungen in mein Coaching gepackt.

Was ist der beste Trick, um in einem Meeting nicht überhört oder unterbrochen zu werden?

Cramer: Gehört und beachtet wirst du nur, wenn du in deiner richtigen Stimmlage, der Indifferenzlage, sprichst. Oft sprechen wir Frauen jedoch in der Aufregung zu leise oder rutschen in eine hohe, schrille Tonlage ab. Das nervt. Sitzt die Stimme, dann ist der beste Trick: anders und überraschend in die Ansage, den Vorschlag oder Pitch einzusteigen - da hören alle hin!

Muss man als Frau in der Führungsebene heute anders sein als noch vor zehn Jahren?

Cramer: Wenn ich Frauen von heute in Führung etwas empfehlen darf, dann sind es zwei Dinge. Erstens: Werde sichtbar! Die Gelegenheiten waren nie besser: Präsentationen, Reden, Interviews, Podcasts, Social Media, Videos ... es gibt so viele Möglichkeiten, sich und sein Können zu zeigen. Ich bin überzeugt: Solche Gelegenheiten gehören zur Führungspersönlichkeit heute dazu und sie fördern die Karriere. Und zweitens: Mehr Netzwerk betreiben! Wir Frauen müssen einander fördern, dazu müssen wir uns kennen und schätzen. Männer hatten schon immer starke Netzwerke. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir einander Gutes tun.

Wenn Sie einer Frau nur drei Tipps geben dürften, um sich besser zu verkaufen - welche wären das?

Cramer: Erstens: Habe ein Ziel, einen Traum, eine konkrete Vision, was du erreichen möchtest, wo du hinwillst - denk groß! Zweitens: Kenne deine Kernbotschaften und formuliere sie als Pitch, den du jederzeit anwenden kannst! Und drittens: Studiere dein Fremdbild und kreiere die beste Version von dir. Tritt ab jetzt täglich mit ihr auf!

Welchen Rat hätten Sie gern früher in Ihrer Karriere bekommen?

Cramer: Ich habe den wichtigsten Rat genau zur richtigen Zeit durch den Lauf der Geschichte mit dem Fall der Mauer bekommen: Dir steht die Welt offen, mach was draus, du kannst alles erreichen, was du dir vorstellen kannst!