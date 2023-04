Betrunkener sorgt in Bietigheim-Bissingen für Aufsehen

1 Mehr als ein Bierchen zuviel hatte offenbar ein 48-Jähriger, der am Dienstagmittag in Bietigheim herumgepöbelt hat. Foto: imago stock

Ein 48-Jähriger musste am Dienstagvormittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Er hatte mit mehr als 2,5 Promille Alkohol im Blut vor einem Einkaufsmarkt herumgeschrien und einen Platzverweis ignoriert.









Die meisten, die am Dienstagvormittag gegen 11.25 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen angesteuert hatten, wollten wohl nur nach den Osterfeiertagen ihre Vorräte wieder auffüllen. Ganz anders ein 48-jähriger, der offensichtlich schon oder immer noch genug intus hatte. Er lag vor dem Einkaufsmarkt auf dem Boden und gab laut Mitteilung der Polizei „lauthals Wirres von sich“.

Der Alkoholtest zeigt über 2,5 Promille an

Nachdem es Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gelungen war, die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu lenken, führte er einen freiwilligen Alkoholtest durch, der ihm mehr als 2,5 Promille bescheinigte. Mit dem freiwilligen Pusten war die Einsicht des 48-Jährigen dann allerdings erschöpft. Den Bereich vor dem Einkaufsmarkt wollte er trotz eines Platzverweises nicht verlassen, sodass ihn die Beamten mit ins Polizeirevier nehmen mussten. Dort konnte er dann bis Mittwochmorgen seinen Rausch ausschlafen.