Ein 28 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Montag in Polizeigewahrsam verbringen verbringen, nachdem er am Sonntag in der Danziger Straße in Ludwigsburg Ärger gemacht hatte. Eine 31 Jahre alte Passantin hatte den scheinbar stark betrunkenen Mann gegen 20.35 Uhr auf dem Gehweg neben seinem Fahrrad liegend angetroffen. Nachdem sie den Rettungsdienst und die Polizei verständigt hatte, wurde der 28-Jährige aggressiv und versuchte, auf seinem Fahrrad in Richtung Friedrichstraße zu flüchten.