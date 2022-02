1 Ein Lastwagenfahrer hat unter Alkoholeinfluss in Bissingen einen Unfall verursacht. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Ein 57-Jähriger übersieht beim Fahrstreifenwechsel einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dass sich der Opel anschließend vor seinem Laster befindet, entgeht ihm ebenfalls.















Bietigheim-Bissingen - Etwa 100 Meter weit hat ein 57-jähriger Lasterfahrer einen 34-Jährigen in einem Opel am Mittwoch über die Langwiesenbrücke in Bissingen (Kreis Ludwigsburg) geschoben. Gegen 15 Uhr war der Lkw-Fahrer am Schotterwerk nach links abgebogen und wechselte dann den Fahrstreifen, dabei übersah er den Opel. Dieser drehte sich in der Folge quer vor den Lastwagen. Anschließend schob der Brummi das Fahrzeug bis zum Ende der Brücke, bevor er dort anhielt.

Es entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro, der Opel kam an den Abschlepphaken. Wie sich herausstellte, hatte der Kraftfahrer 1,5 Promille Alkohol im Blut. Seinen Führerschein ist er los.