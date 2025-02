Betrunkener lässt in Korntal nichts aus: Mit 2,7 Promille Frauen belästigt, Zeugen verletzt und bedroht

1 Renitent: In Korntal wütet ein 25-Jähriger (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 25-Jähriger wütet am Donnerstagabend in Korntal in einem Lebensmittelladen und flüchtet. Die Polizei hat im Anschluss so ihre liebe Mühe mit dem Betrunkenen, der am Ende in einer Zelle landet.











Link kopiert



Mit einem, wie die Polizei schreibt, „renitenten Zeitgenossen“ hatten es Passanten und Streifenbeamte am Donnerstagabend im Bereich eines Lebensmittelladens in der Weilimdorfer Straße in Korntal zu tun. Ein 25-Jähriger hatte zunächst gegen 19.50 Uhr im Bereich des Einkaufsmarktes vier Kundinnen belästigt. Dies hatte ein 64-jähriger Zeuge bemerkt und war daraufhin eingeschritten – das hatte Folgen.