Autofahrer schläft an der Ampel ein

Betrunkener in Fellbach

1 Erst angehalten, dann eingeschlafen. Foto: 7aktuell.de/Ke/vin Lermer

Ein 29-jähriger Golf-Fahrer hält in Fellbach bei roter Ampel an. Als er bei grünem Licht nicht wieder losfährt, vermuten andere Fahrer einen medizinischen Notfall – doch die Ursache ist eine andere.









Mit einem besonderen Fall von Frühjahrsmüdigkeit hatte es die Polizei am Sonntag zu tun: Ein 29-jähriger Golf-Fahrer hielt laut Polizeibericht mit seinem Auto kurz nach Mitternacht an der Kreuzung Esslinger Straße Ecke Stuttgarter Straße bei roter Ampel an. Beim Warten auf das Grünzeichen schlief der Autofahrer jedoch ein. Ein Autofahrer, der hinter dem Golf stand und bei dem 29-Jährigen zunächst eine Notlage vermutete, rief die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass der 29-Jährige wahrnehmbar zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Beamten verboten dem 29-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen seinen Führerschein ab. Außerdem veranlassten sie eine Blutuntersuchung.

Zeugen des Vorfalls, beziehungsweise Zeugen, die zum Fahrverhalten des Autofahrers Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 07 11/577 20 in Verbindung zu setzen.