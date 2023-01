1 Die Polizei hat die Führerscheine der beiden Autofahrer eingezogen. Foto: StZ/Phillip Weingand

Zwei betrunkene Autofahrer haben die Polizei in Auenwald und Oppenweiler beschäftigt. Einer verursachte zudem einen Unfall.















Zwei Autofahrer, die deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten, haben die Polizei am späten Montagabend und am frühen Dienstagmorgen beschäftigt. In der Hölderlinstraße in Auenwald-Unterbrüden stieß ein 64 Jahre alter Autofahrer am Montag beim Versuch, sein Fahrzeug aus einer Parklücke zu fahren, gegen ein geparktes Auto. Da für Zeugen kein Zweifel daran bestand, dass der Mann betrunken war, hinderten sie ihn an der Weiterfahrt. Ein Test im Zuge der Unfallaufnahme ergab, dass der Mann 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte. In Oppenweiler stoppte eine Polizeistreife im Zuge einer Verkehrskontrolle einen weiteren betrunkenen Autofahrer. Bei dem 40-Jährigen ergab der Test einen Wert von 1,8 Promille. Beide Männer müssen nun mit Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit einem Strafverfahren rechnen. Auch ihre Führerscheine wurden von der Polizei eingezogen.