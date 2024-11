Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Leonberg: Mit zwei Promille auf dem Elektroroller

1 E-Scooter: Auf einem solchen Gefährt war in Leonberg ein Betrunkener unterwegs. Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Eine Polizeistreife hält am Sonntagmittag in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer an – dem sie am Ende Handschellen anlegen.











Ein 56-jähriger Mann auf einem E-Scooter ist am Sonntag gegen 15 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er ihr Schlangenlinien-fahrend in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen entgegenkam. Als die Beamten den Mann kontrollierten, erhärtete sich der Verdacht: Er könnte unter Alkoholeinfluss stehen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp zwei Promille.

Als der 56-Jährige sich in den Streifenwagen setzen sollte, leistete er Widerstand, sodass die Polizisten ihn zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten. Es folgte eine Blutentnahme. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.