Betrunkener Autofahrer in Spiegelberg: Mit zwei Promille gegen Verkehrsschild gerauscht

1 Eine Atemprobe bei dem Fahrer ergab mehr als zwei Promille (Symbolbild). Foto: dpa/Heiko Becker

Ein Mann fährt am Mittwochabend mit dem Auto in Spiegelberg betrunken gegen ein Verkehrsschild und will weiterfahren. Ein Zeuge hindert ihn, dann kommt die Polizei.











Ein 58-jähriger VW-Fahrer ist laut einem Bericht der Polizei am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr auf der Landstraße in Spiegelberg unterwegs gewesen. Als er in die Fichtenstraße abbog, kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der offensichtlich betrunkene Autofahrer wollte weiterfahren, konnte jedoch durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei davon abgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit deutlich über zwei Promille am Straßenverkehr teilnahm.