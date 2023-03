1 Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, beschleunigte der Mercedes-Fahrer auf bis zu 200 Stundenkilometer. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein Mercedes-Fahrer flüchtet in Schorndorf vor der Polizei. Bei der Verfolgungsjagd beschleunigt er streckenweise auf circa 200 Kilometer pro Stunde. Dann kommt der 49-Jährige von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Erdwall.









Teilweise mit Tempo 200 ist ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag kurz nach Mitternacht vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Verfolgungsjagd fand ihren Anfang, als der Mann die Polizei im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn wahrgenommen hatte. Daraufhin brauste er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. „Auf der Strecke in Richtung Urbach hat er Schätzungen zufolge streckenweise auf circa 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt“, berichtet ein Polizeisprecher. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Mercedes-Fahrers hatte die verfolgende Polizeistreife zeitweise den Sichtkontakt zum Flüchtenden abgebrochen, um keine Gefährdungssituationen zu provozieren.

Mit 0,8 Promille am Steuer

In Urbach sei der Mercedes-Fahrer weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Wohnsiedlungen gefahren und nahe der Gänsbergstraße in Richtung eines dortigen Feldwegs weitergefahren, so die Polizei. Dort hat er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdwall geprallt, wo das Auto zum Stehen kam. Wie sich herausstellte, war der Autofahrer alkoholisiert und mit über 0,8 Promille am Steuer, weshalb gegen ihn entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Eventuell wurden weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Da unklar ist, ob bei der Verfolgungsfahrt durch den Mercedes-Fahrer weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sollten sich diese bei entsprechenden Situationen mit der Polizei in Waiblingen unter Telefon 0 71 51 / 95 04 22 in Verbindung setzen.