Betrunkener Autofahrer in Kirchberg an der Murr: Mann schläft nach Unfall im Auto ein

Betrunkener Autofahrer in Kirchberg an der Murr

1 Die Polizei fand den Betrunkenen auf seinem Grundstück. Foto: Soeren Stache/dpa

Erheblichen Schaden richtet ein betrunkener Autofahrer am frühen Donnerstag in Kirchberg an der Murr an. Er rammt Laternen, einen Stein, ein Auto und eine Mauer. Dann findet ihn die Polizei schlafend.











Ein stark alkoholisierter 51-Jähriger hat laut Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.20 Uhr in Kirchberg an der Murr erheblichen Schaden verursacht. Mit seinem Volkswagen war er die Schulstraße entlang gefahren, dabei kam er mehrfach von der Fahrbahn ab und kollidierte laut Polizei mit zwei Straßenlaternen, einem Stein im Kreisverkehr, einem geparkten Auto sowie einer Mauer an einer Kirche. Trotz der Unfälle gelang es ihm, das beschädigte Fahrzeug auf seinem Grundstück abzustellen. Dort fanden ihn die alarmierten Polizeibeamten wenig später schlafend vor. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht und muss nun mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.