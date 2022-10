1 Die Polizei hat am Montag und in der Nacht auf Dienstag zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer gestoppt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Obwohl man für ihre Fahrzeuge keinen Führerschein benötigt, hat die Polizei am Montag in zwei Orten im Rems-Murr-Kreis zwei Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt verboten. Ein Mann war völlig betrunken in einem Elektrorollstuhl unterwegs.















Reichlich Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Dienstag ein Fahrradfahrer auf dem Heimweg vom Fellbacher Herbst gehabt. Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige gegen 1 Uhr von einer Streife gestoppt worden, weil er in der Bahnhofstraße in Schlangenlinien gefahren war. Wie sich herausstellte, hatte der Mann mehr als zwei Promille Alkohol im Blut, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

Absolut fahruntauglicher Rollstuhlfahrer

In Winnenden erwies sich bereits am Montag ein Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug, für das man keinen Führerschein benötigt, als absolut fahruntauglich. Der 82 Jahre alte Mann, der mit seinem Elektrorollstuhl auf der Mörikestraße unterwegs war, stürzte gegen 17.30 Uhr an der Einmündung zur Schillerstraße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil er etwa 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte, untersagte ihm die Polizei sicherheitshalber die Weiterfahrt. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.