Ein Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Schorndorf hat sich in der Nacht auf Mittwoch als dumme Idee zweier Betrunkener herausgestellt. Diese hatten dort ein Lagerfeuer entfacht.









Mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ist die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch zu einem mutmaßlichen Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Schorndorf ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte Brandgeruch und Rauch festgestellt und die Löschkräfte alarmiert. Die stellten zwei betrunkene Männer fest, die sich in der Tiefgarage ein Lagerfeuer angezündet hatten.

Feuermachern droht Strafverfahren

Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer und belüftete die Garage. Die Männer wurden von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, damit sie während ihres Rauschzustands nicht noch weiteres Unheil anrichten konnten. Sie müssen allerdings nun mit einem Strafverfahren rechnen.