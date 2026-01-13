Betrugswelle im Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizisten am Telefon – zehn Versuche an einem Tag

Anrufer geben sich als Polizei aus und setzen vor allem Ältere unter Druck. Warum die bekannte Masche diesmal ins Leere lief – und was jetzt wichtig ist.
Sie klingen freundlich, bestimmt, manchmal sogar fürsorglich. Und doch wollen sie nur eines: an das Geld ihrer Opfer. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurden am Montag allein im Rems-Murr-Kreis zehn Betrugsversuche registriert. Das Muster ist bekannt – und doch perfide: Die Anrufer geben sich als Polizisten aus, warnen vor angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft oder behaupten, es sei bereits ein Verdächtiger festgenommen worden, mit einem Zettel, auf dem der Name des Angerufenen stehe.