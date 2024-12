Betrugsvorwürfe: Bushido sagt gegen Abou-Chaker aus: Konto geplündert

Prime Video bestätigt "LOL" geht in die sechste Runde: Neue Staffel kommt im Frühjahr

Die Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" wird fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren sollen die neuen Folgen im Frühjahr bei Prime Video abrufbar sein. Die zehn prominenten Teilnehmer der sechsten Staffel wurden aber noch nicht verkündet.