Betrugsvorwürfe bei Miss Universe: Alles nur Schwindel?

Fatima Bosch aus Mexiko gewann den Titel der schönsten Frau der Welt. Unschön sind dagegen die Vorwürfe, die rund um die Veranstaltung die Runde machen.
Während in Bangkok bei Fatima Bosch die Freudentränen flossen, feierten die Menschen im anderen Teil der Welt im Baseballstadion im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco den Titelgewinn mit La-Ola-Wellen beim Public Viewing. Doch der umjubelte Erfolg der Mexikanerin beim weltweit wohl größten Schönheitswettbewerb Miss Universe hat inzwischen ein paar Schatten. Es gibt Betrugsvorwürfe gegen die Organisation.