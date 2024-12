Betrugsversuch in Stuttgart-West: Seniorin durchschaut Trickbetrüger

1 Ist eine Seniorin im Besitz von Blüten? Dieser Frage wollte ein falscher Sicherheitsbeamter nachgehen. Foto: dpa/Hannes P. Albert

Ein Unbekannter gibt sich gegenüber einer Rentnerin als Sicherheitsbeamter aus, der Bargeld auf seine Echtheit überprüfen muss. Die Frau wird im letzten Moment aber misstrauisch und fällt nicht auf die Masche rein.











Egal ob als Polizist, Enkel oder Handwerker – Trickbetrüger schlüpfen in viele verschiedene Rollen und denken sich immer wieder neue Maschen aus, um an die Wertgegenstände von Bürgern zu kommen. Am Montagvormittag hat sich ein Unbekannter gegenüber einer Seniorin im Stuttgarter Westen als Sicherheitsbeamter ausgegeben. Sein Auftrag: Prüfen, ob sie im Besitz von Falschgeld sei. Damit die Geschichte glaubwürdig erscheint und der Coup funktioniert, ist die Rentnerin in den Tagen zuvor schon mehrfach von einer Frau telefonisch kontaktiert worden. Sie sollte offenbar schon im Vorfeld letzte Zweifel ausräumen.