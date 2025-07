Betrugsverdacht: Zoll durchsucht fünf Gebäude in Stuttgart und Reutlingen

Zoll durchsucht fünf Gebäude in Stuttgart und Reutlingen

Zollbeamte haben die Räumlichkeiten des Inhabers eines Stuttgarter Umzugsunternehmens durchsucht – weil dieser angeblich bei den Kosten durch seine Mitarbeiter sparte.











Am Dienstag hat der Stuttgarter Zoll fünf Häuser in Stuttgart und Reutlingen durchsucht, die in Verbindung mit einem Unternehmer stehen. Der Mann, dem ein Stuttgarter Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen gehört, steht laut Polizei im Verdacht, mehr als ein Dutzend seiner Angestellten nicht zur Sozialversicherung angemeldet und für sie keine Sozialversicherungsabgaben gezahlt zu haben.