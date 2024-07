Betrugsverdacht: Trickserei bei Klimaschutzprojekten? - Durchsuchungen

1 Wegen Betrugsverdachts bei Klimaschutzprojekten gab es Durchsuchungen bei Unternehmen. Das Umweltbundesamt (UBA) hatte Ende Mai Anzeige erstattet. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Um ihre Klimabilanz zu verbessern, sollen Mineralölkonzerne getrickst haben. Das Umweltbundesamt hat Anzeige erstattet. Nun wird die Polizei aktiv.











Berlin - Nach Hinweisen auf mögliche Betrugsfälle bei Klimaschutzprojekten, mit denen Mineralölkonzerne ihre Klimabilanz verbessern wollen, haben Polizisten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht. In Räumen von Unternehmen in Kerpen, Köln und Langenbach seien am vergangenen Freitag zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit.