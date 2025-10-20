Betrugsverdacht in Jerusalem: Frau lässt Holocaust-Überlebende in Israel illegal begraben

Um weiter Sozialleistungen für ihre Mutter zu beziehen, beerdigte eine Israelin die Leiche der 93-jährigen Holocaust-Überlebenden heimlich im Hinterhof. Die Polizei ermittelt.
Weil sie die Leiche ihrer 93-jährigen Mutter, einer Holocaust-Überlebenden, verschwinden ließ, drohen einer Israelin strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei wirft ihr vor, die sterblichen Überreste heimlich beseitigt zu haben, um weiter Entschädigungszahlungen für die Mutter kassieren zu können. Die Leiche sei nach wochenlangen Ermittlungen im Hof des Hauses im nordisraelischen Karmiel gefunden worden.