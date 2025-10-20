Betrugsverdacht in Jerusalem: Frau lässt Holocaust-Überlebende in Israel illegal begraben

Großer Postzugraub 1963 Die Gentleman bitten zur Kasse - die spektakulärsten Diebstähle

Spektakulärer Diebstahl im Louvre: Da war doch was? Eine Gruppe von Kriminellen führt am 8. August 1963 einen minutiös geplanten Überfall auf einen Postzug von Glasgow nach London aus. Sie machen Millionenbeute und werden zur Legende. Wir stellen Ihnen einige der größten und spektakulärsten Diebstähle der Verbrechensgeschichte vor.