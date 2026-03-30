Betrugsprozess: Dritter Prozess im VW-Dieselskandal mit fünf Angeklagten

Mehr als zehn Jahre ist der Dieselskandal her. In Deutschland gibt es seitdem zwei Urteile, eines ist rechtskräftig. Ein Ende der Aufarbeitung ist noch nicht in Sicht.
Braunschweig - Zum dritten Mal kommt im Dieselskandal ein Prozess mit mehreren Angeklagten vor das Landgericht Braunschweig. Angeklagt sind fünf zum Teil ehemalige Mitarbeiter von Volkswagen und einem Zulieferer, wie das Gericht mitteilte. Ihnen wird unter anderem Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen, sie könnten mehrjährige Haftstrafen erhalten. Erster Verhandlungstag soll der 14. April sein.