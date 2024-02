Betrugsprozess am Landgericht Stuttgart: Fast 2,9 Millionen Euro sind weg

Betrugsprozess am Landgericht Stuttgart

1 Zwei Männer sollen ihre Anleger betrogen haben, jetzt müssen sie sich vor dem Landgericht verantworten. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Zwei Männer werden beschuldigt, in 63 Fällen Menschen durch faule Anleihen um Geld geprellt zu haben – um fast 2,9 Millionen. Ein Teil des Falles spielt in Böblingen.











Wo viel Geld im Spiel ist, da hört der Spaß auf. Trotzdem ist die Stimmung im Landgericht Stuttgart am Montagmorgen nicht bedrückt. Angeklagte und Verteidiger gehen gemeinsam durch die Sicherheitskontrolle, hier und da ist ein Lachen zu hören, noch kurz werden Unterlagen durchgeschaut. Die beiden Angeklagten sprechen nicht allzu viel miteinander. Früher waren sie „beste Buddys“, wird einer von ihnen später sagen. In der Zwischenzeit haben sie sich auseinandergelebt. An diesem Tag sehen sie sich seit sechs Jahren zum ersten Mal wieder.