Betrugsmasche in Stuttgart: Bandansage warnt vor falschen Anrufen

1 Beim sogenannten Spoofing erzeugen die Tatpersonen die Nummer, von der sie anrufen, am Computer. Foto: dpa

Die Nummer der Wache des städtischen Vollzugsdienst wurde von Betrügern verwendet. Die Stadt kann nun Entwarnung geben.











Wenn der städtische Vollzugsdienst eingreift, dann ist etwas passiert. Denn er ist für die Ordnung und Sicherheit in der Stadt zuständig. Nun ist aber etwas passiert, was unter dem Namen des Vollzugsdienstes läuft, aber nicht in Ordnung ist. Betrügerische Personen haben die Nummer des Vollzugsdienstes generiert und versuchen, auf diese Weise an Geld von Privatpersonen zu kommen.