Betrugsmasche in Stuttgart: 16-Jährige geben sich als Polizisten aus – und werden festgenommen

Die Betrugswelle rollt ungebremst: Angebliche Polizeibeamte versuchen immer wieder, Geld und Wertgegenstände zu ergaunern. In Botnang ist ein sehr junges Trio jetzt an einer aufmerksamen Frau gescheitert.











Der Anruf klingt alarmierend: Ein vermeintlicher Staatsanwalt meldet sich da am vergangenen Freitag bei einer 69-Jährigen in Stuttgart-Botnang. In der Nachbarschaft seien Einbrüche geplant, das habe man durch Ermittlungen erfahren. Deshalb sei demnächst die Polizei im besagten Gebiet, der Chopinstraße, unterwegs. Die Beamten holten bei den Anwohnern Geld, Scheckkarten und Schmuck ab, um die Wertgegenstände sicher zu verwahren, bis die Verdächtigen gefasst seien. Danach würde alles zurückgegeben.