Tumult in der Sendung „Germany’s next Topmodel“ Kandidatin Jasmin verteilt „Respekt-Schelle“

Sie war die Aufmüpfige in der 14. Staffel der Sendung „Germany’s next Topmodel“. Kandidatin Jasmin „Joy“ hat in jeder Folge polarisiert. Jetzt ist die 18-Jährige einen Schritt zu weit gegangen: gegenüber ihrer Konkurrentin Lena wurde sie handgreiflich. Ein Anwalt klagt.