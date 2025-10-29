Vorsicht: „Frau Koch“ gibt sich als Polizistin aus – und ist Telefonbetrügerin

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche, bei der Angerufenen suggeriert wird, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und ihre Wertgegenstände seien nicht mehr sicher.











Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche: Am Mittwoch wurden in Kernen (Rems-Murr-Kreis) mehrere Anwohner von sogenannten falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Die Anruferin gab sich als „Frau Koch“ vom Polizeiposten Kernen aus und suggerierte den Angerufenen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ihre Wertgegenstände nun nicht mehr sicher seien.