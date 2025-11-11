Betrugsfall in Großbritannien: „Göttin des Reichtums“ zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Die chinesische Betrügerin wurde in Großbritannien wegen Geldwäsche verurteilt. Mit ihrem Schneeball-System betrog sie über 128.000 Menschen.
Die als „Göttin des Reichtums“ bekannt gewordene chinesische Betrügerin Zhimin Qian ist in Großbritannien wegen Geldwäsche zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. „Die von Ihnen begangene Straftat war äußerst raffiniert und erforderte eine sorgfältige Planung“, sagte die Richterin Sally Ann Hales am Dienstag gerichtet an die Angeklagt. „Ihr Motiv war reine Gier.“